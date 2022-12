Exposição: Margarida Gil, a escultura

Mais conhecida como cineasta do que como escultora/ceramista, Margarida Gil (n. 1950) invadiu o Museu Bordalo Pinheiro — digo invadiu nem tanto pela exposição ocupando o espaço das temporárias como pelas peças que se metem com a exposição “Bordalo em Trânsito”, num diálogo de comestíveis exaltados com os notórios prazeres da mesa do anfitrião. Depois passamos a outros prazeres: da figura, da paisagem — a montanha original; Margarida é natural da Covilhã —, da mistura da dança com o amor, onde galinhas sem penas evocam simultaneamente Eros e Tanatos.

