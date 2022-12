Exposição: Rui Chafes, sem princípio ou fim

Toda a exposição é um percurso para sentir e ver com os olhos e o corpo todo, raramente diremos que é um percurso para fazer a pé posto, só que esta exposição afirma-o de um modo mais que evidente, exuberante até, na aparente frieza dos metais que a constituem. Num percurso mais habitual, a visita começa com as três peças de 2020, “Desabrigo” de seu nome, e acaba depois da travessia de todo o espaço do primeiro piso do museu na surpresa que a descoberta de “Isto não Sou Eu” de 2022 representa.

