As melhores exposições de 2022: as escolhas do Expresso

Um colecionador comemora os seus 15 anos de atividade museológica, o que faz? Reúne os objetos que julga mais significativos dos que juntou ao longo dessas décadas e mostra-os orgulhoso num lugar com particular dignidade, o museu que lhe alberga a coleção. Não foi nada disso que se passou em Elvas no verão passado. À semelhança do que havia acontecido na inauguração do museu, António Cachola quis envolver a cidade em torno de um ativo que, potencialmente, aproveita a todos. Só que desta vez essa vontade de agregar ganhou uma outra escala, nacional, transfronteiriça, transformando-se num manifesto contra a macrocefalia do país sediado logo num dos seus contextos culturalmente mais deprimidos, o interior raiano.

Organizada por Ana Cristina Cachola, a operação “Aqui Somos Rede” trouxe a 25 lugares de Elvas quase todos os agentes (artistas, galeristas, curadores, colecionadores, críticos e o poder político) mais dinâmicos do país, não como meros visitantes, mas envolvendo-os no projeto. Desde logo, em vez de exibir ufanamente a sua importante coleção de arte portuguesa, abriu espaço para revelar um colecionismo privado às vezes quase clandestino que ganhou outra visibilidade (e responsabilidade) junto da sociedade civil; depois, essa dinâmica ajudou a tornar mais presente o trabalho de um conjunto alargado de artistas muito jovens, em alguns casos, muito pouco conhecidos, ao mesmo tempo que relembrou outros, relevantes, nem sempre beijados pelos holofotes; finalmente, a abertura de espaços públicos, privados, domésticos, comunitários ou institucionais por toda a cidade, ajudou a revelá-la a si mesma e aos que a ela rumaram. “Aqui Somos Rede” foi uma semente e um exemplo naturalmente efémero que pode, ou não, ser imitado. Foi já, certamente, o acontecimento do ano.