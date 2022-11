Ryoji Ikeda plantou um monólito negro nos jardins de Serralves: “É quase como ter o meu próprio pequeno museu”

Quem se desloque a Serralves sem noção do seu programa e com a simples intenção de vaguear pelos seus jardins, poderá ter um choque perante o súbito vislumbre de uma caixa negra que, talvez acabada de chegar dos confins do cosmos ou de uma dimensão paralela, parece flutuar sobre um tapete de relva cuidadosamente aparado, num jogo geométrico de matemáticas complexas que arrebata e intriga de igual forma. A situação poderia perfeitamente integrar-se numa nova criação da Netflix, talvez num qualquer mistério de ficção científica, mas é, na verdade, uma muito real proposta do artista japonês Ryoji Ikeda que, juntamente com o arquiteto Nuno Brandão Costa e uma vasta equipa de colaboradores, ali ergueu um pavilhão que nos suga para um cuidadosamente calculado vórtice de luz e som proporcionando a quem o visita uma transformativa experiência imersiva em que a música experimental, a videoarte, a arquitetura, a filosofia e a ciência se combinam de forma absolutamente singular.

“Há muitos aviões neste céu”, comenta Ryoji Ikeda, que escolhe um recanto dos jardins de Serralves, um banco que o abriga do sol de São Martinho que recorta as árvores com gloriosa luz branca, para conversar em exclusivo com o Expresso. O multifacetado artista japonês agora baseado em França é um dos mais originais e requisitados criativos do labiríntico universo da arte contemporânea e está habituadíssimo a cruzar o mundo para apresentar as suas desafiantes obras mas, ainda assim, parece surpreendido com a quantidade de aviões que incessantemente levam até ao Porto um interminável fluxo de turistas, alguns dos quais, certamente, hão de dar por si sem fôlego, com os pés à beira do abismo virtual e digital com que “Micro | Macro” confronta quem aceite ali mergulhar pelo menos até setembro do próximo ano. “Para qualquer artista a possibilidade de erguer um pavilhão como este equivale à realização de um sonho. Por isso quando o Philippe [Vergne, diretor do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves] me apresentou este desafio, eu fiquei naturalmente muito feliz”, admite o artista.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.