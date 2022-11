“Ventanias”: o som de Pedro Chorão

“O som que” as folhas fazem ao voar. Citemos Ana Luísa Amaral para falar do que se ouve ao ver a última exposição de Pedro Chorão, conduzidos não só pelo título da mesma como pela agitação que mora numa pintura onde as verticais, árvores ou troncos, se desfazem em fragmentos visuais e… sonoros — porque não? A pintura de Pedro Chorão habituara-nos a um quase paisagismo onde os quatro elementos que lá moram, a água, a terra, o fogo e o ar, têm algo de mineral, ou então a um muro de pintura, ou um tabique, sensíveis ambos, onde o olhar e os sentidos se perdem — aliás, há nesta série de oito quadros um onde o tabique aparece para logo se transformar na evocação de uma árvore.

