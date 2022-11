José de Guimarães: 1128 objetos contam 1128 histórias

Desde a mostra inicial desenhada por Nuno Faria que o diálogo entre as coleções africana, chinesa e pré-colombiana de José de Guimarães e a sua obra traziam latente a reflexão sobre as questões coloniais e pós-coloniais. Na montagem, de Marta Mestre, esse desígnio é transformado por um propósito combinado de revelação e descontextualização que valoriza a materialidade das peças. Por um lado, é a totalidade do acervo que se traz para o espaço expositivo (o que inclui prateleiras e gavetas que permitem o acesso a obras); por outro, há uma nítida vontade de fazer cair quer os últimos traços de uma leitura etnográfica (que a falta de informação sobre a origem de muitas peças tornava débil) quer alguns códigos expositivos que os sustentavam.

