Jorge Martins em Évora: Pintura! Pintura! Pintura!

Como falar de pintura quando faltam as palavras e sobeja a emoção lá onde a pura presença de uma obra é o mais importante? Alguém que eu bem conheci e que realizou, entre tantas outras coisas, as melhores visitas a exposições a que me foi dado assistir, Madalena Cabral (1922-2015), pioneira dos serviços de educação nos nossos museus — cujo centenário passa justamente este mês — repetia três vezes a palavra pintura, sem elevar o som, mas com uma capacidade crescente de comunicação e... ficava tudo dito.

Situação semelhante à minha ao deparar-me com estas “formas do lugar” ou “Topomorphias” que Jorge Martins apresenta em Évora nas belas salas do Palácio da Inquisição, interrogando continuamente a nossa capacidade de ver e exaltando o nosso olhar. Pintura e só pintura desta vez, num artista que continuamente trabalha o desenho, pintura recente realizada, na sua maioria, entre 2018 e 2021, com algumas poucas obras anteriores, de 2010 a 2015, estas acrescentando a exposição naquilo que o pintor justamente designou por in varietate voluptas no título de uma delas.