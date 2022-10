Vandalismo de obras de arte: os museus portugueses estão preparados para o novo fenómeno?

Os protestos de ativistas contra obras de arte em vários museus da Europa nas últimas semanas fazem eco em Portugal. Atos de vandalismo condenados por quem trabalha na área e que fazem aumentar a segurança.

O Museu Nacional de Arte Antiga reúne a mais importante coleção pública portuguesa e é com consternação que se olha para os atos de vandalismo de ambientalistas em vários museus da Europa.

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia não tem proteções para as obras, exceto em peças mais frágeis. Não acredita que seja um alvo, mas está atento à realidade.

No Museu de Arte Antiga, os painéis de S. Vicente estão envidraçados devido ao restauro, mas na maioria das obras e para privilegiar o contacto direto com a arte, há apenas a distância de segurança. Com cinco mil metros quadrados tem apenas 20 vigilantes, o que obriga ao recurso de funcionários externos para as exposições temporárias.

Para aumentar a segurança e os recursos humanos, o diretor do Museu de Arte Antiga entregou esta sexta-feira uma série de propostas para serem implementadas a curto prazo à Direção-Geral do Património Cultural, que tutela os museus e monumentos do Estado.