O título é um palíndromo, isto é, tanto pode ser lido da esquerda para a direita como ao contrário, que dá sempre a mesma frase; a frase, essa, parece um aviso à navegação nesta mostra do brasileiro Carlos Nunes (São Paulo, 1969), dizendo ao público para ter cuidado, não lhe vá cair a casa em cima, daí o barrote de pinho com 3,56 m, atravessado (à cautela?) no piso superior da 3+1, que dá pelo nome da exposição.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.