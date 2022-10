Os potentes fantasmas de Cindy Sherman em Serralves

Eram pequenas imagens a preto e branco, todas mostrando mulheres. Uma atriz glamorosa, uma bibliotecária atrevida, uma jovem provinciana no seu melhor vestido branco. Todas mulheres americanas como nos mostravam os filmes e a cultura pop saída do pós-guerra. Os “Untitled Film Stills”, que Cindy Sherman criou no final dos anos 70 implicavam tantas camadas de sentido (estereótipo, simulacro, género, identidade) que não só ganharam um lugar no contexto da produção fotográfica do seu tempo, como contribuíram para que esta consolidasse a sua posição no âmbito alargado da arte contemporânea.

