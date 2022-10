Steve McCurry, o iconógrafo. A Cordoaria Nacional recebe uma grande exposição de fotografia

A vida de Steve McCurry complicou-se consideravelmente há seis anos depois de ter provocado uma hecatombe no meio do fotojornalismo quando numa exposição sua em Itália, um fotógrafo reparou que uma das imagens tinha sido alterada digitalmente. No cliché feito em Cuba faltava um pé a um transeunte e um poste flutuava no ar.

O que até então era considerado um dos maiores fotojornalistas dos finais do século XX tinha sucumbido ao pecado capital do fotojornalismo, em nenhuma situação é permitido adicionar ou subtrair elementos das fotografias. Rapidamente uma legião de indignados investigadores digitais descobriram mais incongruências nas fotografias de Steve McCurry, pessoas, braços e objetos indesejados que tinham desaparecido de fotografias em nome da perfeição visual. Outros que não existiam tinham sido adicionados.