Paulo Nozolino apresenta Oracle. O trabalho do tempo, em nove fotografias

Oracle é uma exposição de nove fotografias verticais (120 x 80 cm.) de Paulo Nozolino (n. 1955) que nos fala continuamente do tempo, no que mora no interior de cada imagem, bem como daquele que está no inevitável trânsito entre elas, e, ainda, da travessia do espaço simbólico que a montagem gera no espaço branco da galeria. Vamos ver passando do geral ao particular:

Entrei encandeado, pois estava um sol intenso na rua, daí que as imagens surgissem todas elas a partir de uma penumbra original, como janelas cinzentas numa nave branca, tendo uma peça central ao fundo e quatro de cada lado, articuladas em dois dípticos; assim, muito embora a numeração delas respeite um percurso tradicional com leitura da esquerda para a direita, a visita faz-se como numa igreja viajando pela nave até ao altar mor entre quatro capelas laterais cada uma com o seu díptico.