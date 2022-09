“Árvore da Vida” de Joana Vasconcelos novamente adiada. Abertura agendada para a primavera de 2023

O Centro Francês dos Monumentos Nacionais, parceiro de Joana Vasconcelos no desenvolvimento da instalação do projeto “Árvore da Vida”, revelou esta segunda-feira que a estrutura de 13 metros em metal revestida com tecido, que deveria abrir ao público no dia 14 de setembro e permanecer em Vincennes até ao início de 2023, já só será inaugurada no próximo ano.

Esta obra é considerada uma das principais exposições da Temporada Cruzada entre França e Portugal que termina em outubro. Com 354 ramos e mais de 110 mil folhas bordadas à mão, muitas explorando o ponto canutilho feito com vidrilhos tradicional de Viana do Castelo, esta “Árvore da Vida”, cuja criação visava estabelecer um diálogo com os vitrais góticos da igreja, encontrou dificuldades que empurraram a sua inauguração para lá do término da Temporada Cruzada. Contactada, a equipa da artista plástica não prestou maiores esclarecimentos sobre o que terá corrido mal.

Esta é a segunda vez que a apresentação desta obra de Joana Vasconcelos é adiada, já que inicialmente estava prevista para março. Também a peça “O Bolo” enfrenta problemas de montagem e repetidos adiamentos. Deveria ter sido apresentado este mês no Palácio Waddesdon Mannor, em Inglaterra, tendo sido mesmo classificado pela própria artista como a obra “mais difícil” que já fez.

A Temporada Portugal-França é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países. O arrasnque aconteceu em fevereiro de 2022 e decorre até outubro de 2022 com eventos e iniciativas nos dois países.