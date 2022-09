Exposição: a ilha de Mónica de Miranda

Com a frequência de um método, as obras da luso-angolana Mónica de Miranda são espoletadas por fenómenos históricos situados em nós mal desatados das estruturas históricas coloniais. “Mirages and Deep Time” não é exceção. O momento embrionário desta exposição, a partir do qual toda ela se expande, é o filme “A Ilha” inspirado na chamada “Ilha dos Pretos”, uma comunidade de origem africana que remonta ao século XVIII junto ao Sado perto de Alcácer do Sal, cuja origem é ainda hoje difícil de situar. A referência dá aqui lugar a uma narrativa filosófica alimentada por diálogos entre personagens que vagueiam e se cruzam enquanto ressuscitam memórias, mágoas e amores ou fabricam esperanças e desejos sobre uma paisagem insular que ganha um poder conotativo forte no filme.

A ilha é afinal o lugar que torna fértil o movimento do tempo com seus movimentos, retornos e transformações. E é dela, em grande medida, que irradia a exposição que a envolve. A fragmentação e, sobretudo, a desmultiplicação significante da imagem são preponderantes na interação dos vários elementos da exposição e na relação da imagem com as coisas tangíveis. Isso mesmo se surpreende, por exemplo, numa fotografia que se prolonga em fios de bordado; na vegetação que alastra do seu habitáculo em “Mirages”; ou no recorte de ilha na escultura-canteiro “No person is an Island”, que se espelha num dos desenhos a tinta da china. Neste cenário emergem personagens como as duas raparigas quase gémeas, um general, uma figura matriarcal que numa sequência fotográfica encarna diferentes tipos assinalados por chapéus. No final, a frase “Our bodies are older than the images or the words” funciona como coda para um conjunto onde o desvelamento histórico e a reconstituição ficcional convergem. / Celso Martins