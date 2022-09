Exposição: Gabriela Machado e o prazer de ver

O olhar espalha-se e, depois, concentra-se na visita a estas pinturas da brasileira Gabriela Machado (n. 1960). Espalha-se nos grandes formatos (200x150 cm, aproximadamente) e concentra-se nos pequenos (44x48 cm, aproximadamente); nos primeiros, centrífugos, o olhar dispersa-se, voa “sem pássaro dentro” porque o pássaro fugiu da gaiola que a pintura também pode ser; nos segundos, é um semovente interior levando o nosso olhar a um mergulho no seio da sua matéria. Tudo “trabalhos movediços”, como lhes chama Rita Anuar num excelente texto de acompanhamento da exposição e dessas pinturas, abraçando “a pele do Carnaval” presente também no título da mostra, “Na Roda”, ele próprio envolvente e dançante.

