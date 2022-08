Exposição: "Pacto", novas correspondências inspiradas nas "cartas portuguesas"

Inspiradas nas cinco “cartas portuguesas” que a freira Mariana Alcoforado alegadamente escreveu a um nobre francês num convento em Beja no século XVII, as “Novas Cartas Portuguesas”, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, significaram não apenas um momento coletivo de experimentalismo literário como uma altercação à misoginia do regime que as “Três Marias” pagaram com um penoso processo judicial. Na comemoração dos 40 anos da sua edição, uma das evocações acontece na Galeria Municipal de Almada como parte de um projeto da artista Susana Mendes Silva iniciado em Beja com a performance “Mariana”. Num programa ainda não concluído, a operação incluiu vários momentos performativos e uma exposição coletiva que é ela própria uma rede de cumplicidades e evocações cruzadas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.