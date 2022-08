Exposição: Francis Graça, um pioneiro da dança em Portugal

Francisco Florêncio Graça nasceu em 1902. Pertencia a uma família burguesa, viviam no bairro da Graça, em Lisboa. Desde muito cedo sentiu vocação para a música e para o movimento. Estudou violino no Conservatório. Ballet era uma impossibilidade — tratava-se de um rapaz. Mesmo assim, teve algumas aulas particulares com uma professora russa, em Lisboa, e posteriormente em Paris. Em 1925 participa da criação do Teatro Novo, o núcleo experimentalista liderado por António Ferro.

