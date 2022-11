O erotismo em William Turner: em casa do pintor, espreitámos pelo buraco da fechadura

A arquitetura é arte por medida, isto é, submetida aos rigores da aritmética e da geometria. Consta que J(oseph) M(allord) W(illiam) Turner (1775-1851), o maior e mais prolífico pintor inglês de todos os tempos, terá dito que “se pudesse voltar atrás renasceria como arquiteto”. Em 1807, o ano em que foi nomeado professor de Perspetiva na Royal Academy, comprou um terreno de cerca de três acres (à volta de 12 mil m2) em Twickenham, no oeste de Londres, e à vista do seu adorado Tamisa, para aí construir um refúgio ao bulício citadino. Finalmente podia gozar “a satisfação de ser o meu próprio arquiteto”. Fora uma criança-prodígio. Em menino, o pai William (Billy), barbeiro e fabricante de cabeleiras no bairro de Covent Garden, já vendia os desenhos e aguarelas do filho aos clientes. (A mãe começara a revelar distúrbios mentais quando o miúdo tinha 10 anos; morreu em 1804, no famoso asilo de loucos em Bethlem, ou Bedlam, hoje parte do Inperial War Museum.) Em 1789, William-filho matriculou-se nas escolas da Royal Academy, e no ano seguinte, aos 15 anos, já aí exibia as suas pinturas, em geral aguarelas de motivos arquitetónicos, como “Palácio do Arcebispo, Lambeth”. O sucesso — artístico e comercial — foi rápido. Aos 19 anos abria conta no Banco de Inglaterra.

Dono de uma curiosidade voraz, Turner não parava quieto: pintava o que lhe apetecia ou por encomenda, dava aulas, geria e comercializava as suas obras e viajava compulsivamente por toda a Grã-Bretanha (enquanto, devido às guerras, não podia ainda aventurar-se pela Europa continental). Produziu mais de 550 pinturas, 20 mil aguarelas e 30 mil obras em papel, incluindo gravuras e cerca de 300 livros de esboços. (No Museu Gulbenkian podemos admirar duas esplêndidas paisagens marítimas: “Naufrágio de um Cargueiro”, de 1810, e “Quilleboeuf, Foz do Sena”, de 1833.) Por volta de 1800 alugou um estúdio em Harley Street, e em 1804 abriu uma galeria para comercializar as suas pinturas. (Morava perto, em Queen Anne Street.) Com a paz de regresso à Europa após o Tratado de Amiens (1802), aproveitou para visitar a França e a Suíça. Seguiu-se novo hiato com as guerras napoleónicas até à derrota final de Napoleão em Waterloo (1815). Entre 1817-45, Turner viajou dezenas de vezes pela Europa, visitando Países Baixos, Dinamarca, Luxemburgo, França, Suíça, Confederação Germânica, Boémia (Chéquia) e Itália (esta pela primeira vez em 1819).