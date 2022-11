“Voz Multiplicada”: várias exposições para ver em Guimarães

A apresentação de múltiplas mas integradas exposições é um traço programático do Centro Internacional das Artes José de Guimarães que cumpre vários desígnios: por um lado estabelecer um diálogo com a obra do artista José de Guimarães e com as suas coleções de arte africana, pré-colombiana e chinesa cuja apresentação suscita potencialmente um conjunto de debates sobre questões pós-coloniais; por outro, expor artistas bem mais recentes ou propostas curatoriais vincadas que dialoguem com elas de um modo que sugira novas linhas de trabalho e apresentação.

Esta visão laboratorial do museu prolonga-se no mais recente programa expositivo de Marta Mestre, que leva o sintomático nome de “Voz Multiplicada”. E sugere uma articulação entre som, discurso e escrita. Esse ponto de partida torna premente a apresentação dos manifestos artísticos de José de Guimarães, novas esculturas, mas também a do seu “Alfabeto Africano” (1970-1974), um conjunto de desenhos densamente contagiados pela sua estadia angolana e que foi matricial para o seu trabalho posterior. O som e a fala institucional atravessam o espaço expositivo na instalação de Max Fernandes que recupera discursos em torno do museu cruzando-os com vozes anónimas. Noutro momento, o curador brasileiro Raphael Fonseca apresenta a mostra “Garganta”, que resgata a figura da gárgula numa multiplicidade de garridos programas pictóricos e escultóricos dos quais se destacam as pinturas de Gabriel Abrantes, La Chola Poblete; as esculturas de Afra Esima e Dalila Gonçalves e o filme de Janaina Wagner ambientado na Amazónia que recupera a personagem mítico-literária de Iracema.