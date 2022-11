Gabinete de curiosidades, um reino de maravilha e espanto

No edifício do antigo Colégio dos Jesuítas, onde se alberga o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC), tem lugar um novo e singularíssimo espaço museológico que tem por título “Gabinete de Curiosidades — Uma Interpretação”. O título pode indicar o conteúdo, mas é preciso ir até lá para percebemos do que se trata.

Tal como outrora faziam os estudantes de Ciên­cias, também nós atravessamos as escadarias de pedra calcária e os amplos corredores de soalho de madeira que dão acesso aos antigos laboratórios e às salas das aulas práticas de Física e de Química em direção à Sala Carlos Ribeiro, para nos deparamos com uma cortina cerrada e um aviso: “Sigam a luz”.