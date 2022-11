A grande amplificação: Rui Chafes em Serralves

Uma das condições mais permanentes da arte de Rui Chafes é a sua enfática tangibilidade. Maioritariamente, as esculturas são feitas de ferro, um material pesado, com arestas e ameaças que nunca iludem a sua fisicalidade. Precisamente uma das convicções que sai intensamente reforçada com a reunião da obra no Porto é a de que essa é uma premissa inicial que induz uma bem mais complexa teia de relações, imagens, sensações e outras tantas perturbações e encontros que estão para lá dessa materialidade.

“Chegar Sem Partir” não é exatamente uma mostra antológica, no sentido em que não se limita a ser a habitual reunião de obras exemplares de um percurso. A exposição, comissariada por Philippe Vergne e Inês Grosso, traz a obra a um diálogo com o museu, com a casa e o parque de Serralves, criando a partir dessas condições objetivas um pretexto para rever as suas relações com a arquitetura, a paisagem, a natureza e o elemento humano ao qual tão paradoxalmente se dirige.