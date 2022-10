Roger Bissière: pintura, instrumento de consolação

“A pintura, como a oração, é também um instrumento de consolação” escreveu José-Augusto França em 1962, visionariamente, como que a desvendar um segredo, no belo ensaio intitulado “Bissière, Ou o Fim da Pintura (francesa)” [ver “Oito Ensaios Sobre Arte Contemporânea”, ed. Europa-América 1967].

A data deste escrito representa um marco doloroso na vida e na obra deste pintor, pois foi nesse ano que morreu Mousse (Albertine Lucie Lotte) sua mulher, modelo, colaboradora e companheira de muitos anos (tinham casado em 1919). As pequenas pinturas desta exposição são uma amostra representativa da obra final do artista, datadas dia após dia até à morte do pintor no final de 1964, são um modo muito pessoal de celebrar a pintura além e apesar do luto e de continuar uma poética levemente figurativa, própria de uma nova maneira inventada depois de uma longa interrupção, por motivos morais e de saúde, pois Bissière teve graves problemas de visão, que duraram de 1939 a 1947. Feitas à escala de uma folha de caderno, são notações sensíveis que partem da paisagem fragmentada ou do que resta da figura buscada na pureza de um Klee, ou na memória de alguma arte neolítica, sempre na fronteira do ser e do exprimir onde o paisagismo sem figuras da segunda escola de Paris — a tal pintura francesa que com ele acaba no dizer de França — está sempre bem presente, como está presente o paisagismo urbano e a grelha de verticais e horizontais que o organiza em Vieira da Silva. Além das aparências formais, há comunhão de poéticas entre estes pintores e, mais ainda, comunhão dos sentimentos mais íntimos unindo estes dois casais de artistas, Vieira e Arpad, Bissière e Mousse, na arte, na vida e... para lá dela. / José Luís Porfírio