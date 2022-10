Sem cogumelos, o mundo “seria completamente diferente” - e “podem salvar o planeta”

Qual é o organismo qual é ele que não é animal nem planta, tampouco bactéria, pertence a um grupo à parte de estranhas formas de vida e desempenha um papel fundamental na transformação dos ecossistemas? “Os fungos têm um reino à parte. São organismos com uma imensa história planetária de 360 milhões de anos. Temos um ancestral comum com os fungos e são da maior preponderância para o ciclo da vida”, começa por enaltecer Helena Freitas, diretora do Parque de Serralves, onde até ao final do ano estará patente, no Celeiro e no Lagar, a exposição “A Arte dos Cogumelos”, composta por 46 obras de 21 artistas dos quatro cantos do mundo.

“A ideia é demonstrar a importância dos fungos, e por isso é que várias mensagens, mais científicas, estão disseminadas ao longo do Parque”, aponta Helena Freitas, bióloga e professora catedrática da Universidade de Coimbra. Uma dessas mensagens, inscrita numa placa, desvela aos transeuntes de Serralves que “o maior e mais antigo organismo que se conhece no mundo é um fungo”. A poucos metros de distância, outra informa que “os cogumelos são estruturas reprodutivas” e que “o verdadeiro corpo do fungo está no micélio”. Porém, “tal como os animais e as plantas, muitos fungos estão ameaçados de extinção”.