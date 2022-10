Mattia Denisse na Culturgest: admirável mundo outro

É um artista discreto o francês Mattia Denisse (Blois, França, 1967) que está entre nós desde 1999. Isso não impediu, porém, que fossemos vendo algumas exposições suas particularmente assinaláveis como as que realizou na ZDB, na Galeria Bessa Pereira (2014) ou na Casa das Histórias (2016). Os seus desenhos, dos quais Bruno Marchand apresenta agora sete ciclos criativos, têm a escala e o recolhimento da leitura mesmo quando não contêm palavras, o que torna o espaço amplo e de alto pé-direito da Culturgest um local quase hostil para os expor, mas a montagem cuidou de ‘encolher’ o espaço e seccioná-lo para que cada ciclo de trabalho mantivesse o grau certo de envolvimento.

Ler imagens. É disso que se trata com Denisse e em mais do que um sentido: desde logo porque algumas delas contêm palavras; também porque essas imagens transportam um fluxo de imaginário convulsivo de origem literária ou de campos do conhecimento determinadas pela escrita que o autor também pratica. Depois, porque o modo como cada desenho propõe um complexo encontro de figuras, paisagens, signos vive dessa eletricidade do contacto que sugere a narrativa, seja no campo da fábula distorcida, seja na assunção de géneros tradicionais da pintura como a paisagem ou o retrato, praticados sempre em modo de desvio. É nesse movimento que nasce o humor (desarmante), a violência (desabrida) e a beleza (descarnada) que os habita.