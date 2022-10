Descoberto novo autorretrato de Van Gogh. Durante um século, esteve escondido noutra obra do pintor

Um autorretrato até agora desconhecido do pintor holandês Vincent Van Gogh (1853-1890) foi descoberto escondido por trás de outra pintura deste artista.

Especialistas das Galerias Nacionais da Escócia fizeram a descoberta ao realizar uma radiografia da tela antes de uma exposição, explica o site da BBC.

O autorretrato estava coberto por camadas de cola e papelão no verso de um trabalho anterior de Van Gogh intitulado "Retrato de Mulher" ou "Cabeça de Camponesa" (1885).

Os especialistas explicam que este artista tinha o hábito de reutilizar telas para economizar dinheiro, virando-as e depois trabalhando do outro lado.

Acredita-se que este autorretrato tenha permanecido escondido por mais de um século. O esboço foi encontrado depois de ter sido feito um raio-X a outra obra de Van Gogh. Os visitantes da próxima exposição "A Taste for Impressionism" - que começa a 30 de julho e vai até 13 de novembro - na Royal Scottish Academy, em Edimburgo -, poderão ver este esboço como uma imagem de raio-X através de uma caixa de luz especialmente criada para a ocasião.

A BBC explica que, "embora seja possível separar as duas peças, o processo de remoção da cola e do papelão exigirá um delicado trabalho de conservação". Por isso, pesquisas estarão a ser feitas sobre como esta separação poderá ser feita sem prejudicar a pintura da cabeça da camponesa A descoberta foi descrita como "emocionante" pelo professor Frances Fowle, curador sénior de arte francesa nas Galerias Nacionais da Escócia.

Esta especialista contou à BBC que estava na fila para uma peixaria quando recebeu uma mensagem de um colega, contando a notícia extraordinária: "Momentos como esse são incrivelmente raros".

Modigliani escondido

Mas Van Gogh não é caso único. Um grupo de curadores de um museu israelita em Haifa descobriram três esboços até agora desconhecidos de Amedeo Modigliani. Estes desenhos estavam escondidos sob a superfície de um dos seus quadros, de acordo com o que foi divulgou esta quarta-feira pelo Museu Hecht.

Também neste caso, a utilização do exame de raio-X foi determinante. Estas obras inacabadas de Modigliani foram descobertas depois de a tela da pintura “Nu com um chapéu“ ter sido radiografada no âmbito de um grande estudo forense sobre o trabalho do pintor italiano para uma futura exposição em Filadélfia.

Inna Berkowits, historiadora de arte do Museu Hecht, classificou esta descoberta como “incrível“. “Através do raio-X, fomos realmente capazes de fazer este objeto inanimado falar”, sublinhou, em declarações à agência Associated Press (AP).