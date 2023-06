Dança: o que é ‘locking’, ‘krump’ e ‘popping’? No OK.upa, o movimento da rua toma o palco

“Onde estão as outras danças?” O subtítulo do programa é de Piny, bailarina, coreógrafa, professora e que assina a curadoria deste OU.kupa. De 13 a 25 de junho, no Teatro do Bairro Alto e no B.Leza (Lisboa), o programa inclui espetáculos, uma exposição, conversas, treinos com DJ sets e uma battle. É todo um outro mundo do movimento que reivindica estatuto de arte que ganha visibilidade institucional e apresenta uma outra narrativa sobre o que é a dança, interrogando a narrativa que predomina, dando a ver outros corpos e outras representatividades.

