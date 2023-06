Dança: Isadora Duncan, aquela que dançou a dança do futuro

Isadora Duncan nasceu em São Francisco, EUA, em 1877, e morreu em Nice, França, em 1927. O pai foi uma figura ausente; a mãe era professora de música; trabalhava muito e, por isso mesmo, Isadora e os três irmãos cresceram num contexto de grande liberdade. Aos dez anos, Isadora deixou a escola, e a sua educação, nas suas próprias palavras, teve como verdadeiras bases a música de Beethoven, Schumann, Schubert, Mozart, Chopin, e a poesia de Shakespeare, Shelley, Burns e Keats — o que a mãe tocava e lia em casa, à noite, depois do trabalho. Muito cedo começou a dançar, guiada pela sua imaginação, pelo movimento do mar e do mundo natural, e pela música. Muito cedo descobriu, também, que estava em total desacordo com os códigos rígidos e tradicionais da dança, nomeadamente do ballet.

