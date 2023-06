Dança: Os dedos bailarinos de Gabriella Iacono e Grégory Grosjean no São Luiz

Na ponta dos dedos. É isto que significa o título do espetáculo “Du bout des doigts”, da dupla de bailarinos e criadores belgas Gabriella Iacono e Grégory Grosjean. Uma peça sobre a História da Dança do século XX, dançado quase todo nas pontas dos dedos e pelas mãos dos dois, em cenários miniatura, que atravessa também a história social, política e cinematográfica do século passado. Além disso, é uma história de amor. O espetáculo de encerramento do FIMFA Lx23 é imaginação, poesia e horror, para tornar a dança contemporânea acessível a todos os públicos.

Gabriella Iacono e Grégory Grosjean são bailarinos com formação clássica e um percurso longo na dança contemporânea. Trabalharam juntos nos últimos dez anos. Em 2011 partilharam o espetáculo-cinema de nano-dança “Kiss & Cry”, de Thomas Gunzig, cuja coreografia Grégory assinou juntamente com Michèle Anne De Mey. Uma dança dançada exclusivamente por dedos e mãos, tornados corpos nus que vivem a sua história em cenários miniatura. Não estamos mais no território dos dedos-marionetas tão familiares das artes vivas contemporâneas, mas num outro lugar. Em 2020, Gabriella e Grégory decidiram levar mais longe a partilha e a exploração deste universo e criaram a sua companhia madebyhands — “feito à mão”, evidentemente. “Du bout des doigts” é a sua primeira criação.