Dança: o que esperar da quarta edição do festival Cumplicidades

Nasceu em 2015 o festival Cumplicidades. Uma ideia do coreógrafo Francisco Camacho, nome dessa primeira geração da chamada nova dança portuguesa, com a sua estrutura de criação Eira a responder a uma ausência: reafirmar a dança como linguagem artística a mover um evento de programação em Lisboa. O Cumplicidades acontece de dois em dois anos e, entre outras particularidades excecionais, inclui mais esta: a cada edição é convidado um novo curador. Já assinaram a programação artistas e pensadores como Ezequiel Santos, Tânia Carvalho ou André Guedes. Este ano, ainda a refazer-se dos cancelamentos e reagendamentos da pandemia, a programação nacional está a cargo do coreógrafo, bailarino e académico Luiz Antunes, para um olhar sobre limites, fronteiras e pensar o outro. Uma edição marcada por duetos e uma forte ocupação de Lisboa por criadores do Porto.

Margarida Montenÿ e Carminda Soares são duas criadoras e intérpretes emergentes do Porto. Juntas criaram “Simulacro” (CCB, dias 17 e 18), peça para duas performers sobre “intimidade, repetição e resistência”, entre gestos de memórias partilhadas e outras ficcionadas. Também vêm do Porto André Braga & Cláudia Figueiredo, diretores artísticos da companhia Circolando, que em “Feedback” (CCB, 20 e 21) retomam uma interrogação que há muito transportam: “O que pode um corpo?” André Braga regressa a uma pesquisa do essencial, do corpo próprio em cena, com recursos teatrais mínimos: um monte de pedras, uma máquina de fumo e um microfone. Apresentam-se em Lisboa a dupla Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo com “já não sou a amar-te menos” (Biblioteca de Marvila, 20 e 21), estreada em fevereiro passado no Teatro Rivoli (Porto), no âmbito do programa “Retratos”, neste caso um retrato “bioficcional de uma relação”.

