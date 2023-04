Dança: o Quorom Ballet dança sobre a imaginação

“Dragão” é a nova peça que a companhia de dança de repertório Quorum Ballet estreia hoje, da autoria do seu diretor artístico Daniel Cardoso. Fundada em 2005, este é um raro projeto de coletivo artístico de dança em Portugal, organizado segundo a estrutura de uma companhia, com elenco fixo, e trabalho de repertório, em que as peças, depois de criadas, circulam em Portugal e no estrangeiro nos anos seguintes. Neste momento, o Quorum Ballet prossegue a circulação de “Romeu & Julieta”, peça estreada em 2020, inscrita dentro da linha temática de recriação de obras clássicas com assinatura de Daniel Cardoso, o que se traduz em “criar algo um bocadinho mais próximo das pessoas e que saísse da norma”. Assim, há quatro Romeus e quatro Julietas, e a tragédia do amor ganha uma outra perspetiva, torna-se mais leve, “quase pelos olhos de uma criança”, segundo Daniel Cardoso, para “repensar esta ideia, num tempo de vida de correria, em que nos vamos esquecendo da palavra amor”.

Enquanto “Romeu & Julieta” prossegue a sua digressão, que passa também pela Dinamarca, a sede da companhia, os Recreios da Amadora, recebe a estreia de “Dragão”, uma peça onde encontra “mais espaço para interpretação e para criar”. Uma dança sobre a imaginação, a felicidade e o bem-estar. “Tem a ver com o podermos atingir o que é inatingível, e este inatingível é representado por um ser humano que é uma mulher”, diz Daniel Cardoso. “A ideia é colocarmo-nos numa posição em que estamos dispostos a chegar perto deste dragão, desta criatura mística, para conseguir atingir os nossos objetivos. Significa sair da nossa zona de conforto e ir além da nossa realidade e além do dia a dia e do que conseguimos entender como pessoas racionais. É a ideia do sonho, de irmos para este sítio onde os dragões nos esperam.” De modo muito diverso, em “Dragão” também importa não esquecer a palavra amor.