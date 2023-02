Dança: “Jungle Book Reimagined”, um grande espetáculo de Akram Kahn

No princípio é, por momentos, um conjunto de figuras sobre um fundo verde. Mas logo depois, no princípio da história... é a água. Melhor seria dizer, as águas. São águas que vêm do céu, que vêm do mar, que submergem tudo, a terra inteira. E ilhas; ilhas flutuantes; jangadas cheias de pessoas. Os migrantes; os que têm de largar tudo e deixar os lugares onde vivem para tentarem viver noutros lugares. De uma dessas jangadas cai uma menina ao mar. Afunda-se, mas as criaturas marinhas ajudam-na a voltar à superfície, a chegar a terra. Mowgli nasceu, no espetáculo do bailarino e coreógrafo Akram Kahn e da sua companhia. Vem das histórias de Kipling (1865-1936), de “O Livro da Selva”, mas a viagem, como todas as viagens, operou mudanças. Não é um rapaz, mas uma rapariga. Não está na selva, mas sim numa cidade abandonada.

