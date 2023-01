Dança: GUIdance no ano da transformação

“Trans” figura em palavras-chaves para esta edição do GUIdance, a décima segunda. Podemos começar por aquelas que constam dos textos de apresentação do Festival, “transformação” e “transmissão”. “Transformação” é uma palavra central em tudo aquilo que se refere a arte; sem transformação a arte não existe. É uma constatação tão geral que poderíamos julgar que é banal; não é. Muita da arte que hoje se faz é uma arte que não chega a operar a transformação pela qual umas coisas se transformam noutras; a transformação pela qual aquilo que é matéria comum, pensamento comum, corpo comum, se transforma em matéria artística, pensamento artístico, corpo artístico. A transformação última, aquela que todos desejamos, pela qual trabalhamos, esperamos, e pela qual jogamos, quotidianamente, as nossas vidas é, porventura, a transformação que nós mesmos sofremos — a maior e a mais importante, a decisiva; aquela transformação que nos faz ver as coisas e o mundo a partir da relação entre “antes” e “depois”.

