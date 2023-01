Dança: Cinco vezes rosa, por Anne Teresa de Keersmaeker, no 91º aniversário do Rivoli

“Mystery Sonatas / for Rosa” (na foto), a nova criação de Anne Teresa de Keersmaeker, é o grande destaque do 91º aniversário do Rivoli (dias 20 e 21; e também na Culturgest, em Lisboa, a 25 e 26). Reafirma a identidade da artista e a sua escrita de dança: o ativismo político faz-se presente na evocação e homenagem a cinco mulheres revolucionárias: Rosa Bonheur, Rosa Luxemburg, Rosa Parks, Rosa Vergaelen (freira que foi professora de Anne Teresa) e Rosa, uma jovem de 15 anos ativista do clima que morreu nas inundações belgas de 2021.

