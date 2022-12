Dança: Amor e morte de “Giselle”, pela Companhia Nacional de Bailado

“Giselle” é uma das peças fundamentais da história do bailado, fundamental também pela figura feminina, que dança, enlouquecida de amor, até à morte e depois de morta. Estreou mundialmente em 1841, com argumento de Theóphile Gautier, coreografia de Jean Coralli e Jules Perrot e música de Adolphe Adam. A versão que a Companhia Nacional de Bailado apresenta tem coreografia de Georges Garcia, a partir do original, mas segundo a remontagem feita por Marius Petipa em finais do século XIX, com a atuação da Orquestra Sinfónica Portuguesa.

