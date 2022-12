Dança: do voguing ao movimento abstrato com os (LA)HORDE no Rivoli

Numa noite, os (LA)HORDE, coletivo francês que dirige o Ballet Nacional de Marselha (BNM), mostra quão diversa a dança pode ser. “Childs Carvalho Lasseindra Doherty”, que dá título ao programa que o Teatro Rivoli (Porto) apresenta, transporta os apelidos dos coreógrafos que assinam as peças: “Tempo Vicino”, de Lucinda Childs, “One of Four Periods in Time (Ellipsis)”, de Tânia Carvalho, “Mood”, de Lasseindra Ninja, e “Lazarus”, de Oona Doherty. Os (LA)HORDE deram nas vistas no Porto, em 2018, quando ainda eram uma jovem companhia de dança independente francesa, irreverente e disruptiva, que apresentou no Teatro Rivoli “To Da Bone” para um grande auditório cheio e, no final, em reação de entusiasmo delirante.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.