“As Troianas” e o tráfico sexual de mulheres no regresso da companhia italiana Motus

Tutto Brucia”. Em português: Tudo arde. O fumo sobe ao céu nas asas do vento. O pó e as cinzas mergulham o mundo na escuridão. A história repete-se, uma e outra vez. As mulheres de “As Troianas”, de Eurípides, ressoam na tragédia das mulheres que atravessam o Mediterrâneo, vindas de África, para serem exploradas numa nova vaga de escravidão sexual. As duas narrativas coexistem em “Tutto Brucia”, o espetáculo que traz de volta ao Teatro Nacional de São João a companhia italiana Motus, depois de em 2020 ter ali apresentado “MDLSX”, a partir de Jeffrey Eugenides.

Daniela Nicolò e Enrico Casagrande fundaram a companhia Motus em 1991. O teatro contemporâneo que criam, com muito espaço para formatos mais performativos ou instalativos e obras de performance mais subterrâneas, cruza-se por vezes com textos clássicos. Em 2008 trabalharam sobre “Antígona” e em 2010 criaram “Alexis. Uma Tragédia Grega”. Em cada nova criação, como nestas duas, a realidade das feridas abertas no tempo em que vivemos entranham-se na escrita dramatúrgica. Isso é evidente em “Antígona”, em que investigaram a crise económica grega, que também atingiu Portugal; e também em “Alexis”, em que passaram uma temporada de pesquisa em Atenas, a acompanhar os tumultos iniciados a 6 de dezembro de 2008, quando Aleandros Grigoropoulos, um estudante grego de 15 anos, foi morto por uma força da autoridade, o que desencadeou uma escalada de protestos, revolta e violência. Em pano de fundo o sentimento daqueles que não se reveem nas políticas públicas, nomeadamente os mais jovens no caso da Grécia de então. A cada nova criação de Motus, há questões que permanecem e que perseguem por via do recurso teatral como ativismo político e poético. A tragédia dos migrantes é um desses temas.

