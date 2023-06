Cinema: “Légua”, uma história portuguesa de camaradagem entre mulheres

Da Légua propriamente dita, na freguesia da Várzea, concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, não se saberá nada com especial relevo. É uma aldeia com história ancestral, não muito diferente de tantas outras do Norte do país. Já da Casa da Botica, que ainda ostenta uma nobreza que vem de outros tempos, saberemos muitas coisas. Vamo-nos habituar a observar com vagar corredores e escadas, quartos e salas, a copa, os logradouros e o recheio de cada divisão, à medida que seguimos as personagens. A fachada da casa, que dá para uma estrada, é sóbria e senhorial na sua simplicidade. Quem a filma conhece cada recanto e o lugar de cada objeto. A Casa da Botica é do século XVIII e pertence há várias gerações à família de João Miller Guerra. Graças a isso, ensaiou talvez o filme uma familiaridade, um modus operandi de documentário já procurado nos filmes desta dupla de cineastas. Mas “Légua”, ainda que inspirado em gente real e histórias genuínas, é ficção por inteiro, de ponta a ponta. Foi escrito e ensaiado de raiz por atores profissionais (Carla Maciel tem o papel de maior relevo) em cruzamento com intérpretes com pouca experiência e outros ainda (como Fátima Soares) sem experiência alguma. E nada se improvisou, nada houve de arbitrário neste processo.

Na ficção de “Légua”, quem nos conduz naquela casa de férias de família abonada não são os seus donos. O filme, de resto, não lhes passa cartão, nem eles chegam sequer a ser vistos. Pelo contrário, quem nos abre portas e janelas, quem nos introduz a hábitos e a rituais (como se limpa e se arruma, a cama feita com o lençol certo, etc.) são as empregadas que cuidam da casa, Emília (Fátima Soares), a governanta septuagenária de toda a vida, e Ana (Carla Maciel), mulher casada, na casa dos quarentas, que ajuda a manter impecável a mansão desabitada. A nível sociológico e até político este assunto é relevante. Longe de qualquer noção de propriedade, Emília e Ana cuidam da casa como se esta fosse uma entidade viva e da qual a vida delas também depende. É uma questão de dever, de disciplina, e de respeito pelo trabalho porque a casa também é isso: uma ligação ao trabalho. E há que preservá-lo.