Wes Anderson leva-nos para os EUA dos anos 1950: bem-vindos a “Asteroid City”, onde o artificialismo está ao serviço das personagens

Como todos os outros filmes de Wes Anderson, “Asteroid City” assenta no efeito de contraste que cria entre o cheio e o vazio. Ou seja: entre a aparatosa saturação dos planos (ancorados a décors quase cartoonescos que acolhem um sem-número de detalhes cénicos) e a anemia das figuras que os habitam. Mais ou menos blasées, essas figuras tiveram dificuldade em respirar nos últimos filmes do cineasta, asfixia­das que ficaram por um barroquismo narrativo e visual que só conseguia olhar para si mesmo.

Esse desejo de dissimulação encontra-se, aliás, incorporado na própria estrutura da narrativa, que arranca com o anúncio de uma ficção dentro da ficção, isto é: com um narrador que enquadra tudo o que depois veremos como o resultado da encenação televisiva de uma peça de teatro fictícia.

Nela, regressamos aos EUA dos anos 50 para descobrir a povoação imaginária do título: um apeadeiro no meio do deserto, onde nada há além de uma estação de comboio, um diner, um motel e uma cratera (causada pela imemorial colisão de um meteorito). É quanto basta para que ali se organize uma feira de inventos científicos feitos por adolescentes, que, a reboque dos pais, hão de invadir o lugarejo por alguns dias.