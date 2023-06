Susana Nobre e as ficções negociadas com a vida: “Cidade Rabat” é a nova longa-metragem da cineasta portuguesa

Helena tem 40 anos e trabalha em cinema. Tem uma filha menor, fruto de um relacionamento que acabou, um namorado recente, e uma irmã com quem partilhará em breve um luto comum. Quando o filme começa, a mãe de Helena ainda está viva. A senhora idosa e doente rasga fotografias de família como quem apaga o passado, deixando a filha estupefacta com aquela forma de dizer adeus. Mas “Cidade Rabat” funciona em sentido oposto ao das fotografias rasgadas: quer colar fragmentos de coisas vividas. Essas coisas têm graus emocionais muito diferentes.

O filme vai-se adaptando às variações e aos solavancos do mundo, dos dramas irreparáveis às situações embaraçosas, como aquela em que Helena vai prestar serviço comunitário em consequência de uma contraordenação grave. “Cidade Rabat” é um filme inspirado em episódios da vida de Susana Nobre, mas a Helena alter ego não deixa de ser uma personagem de ficção por inteiro.

Aliás, esta reinterpretação da realidade por interposta personagem só traz benefícios ao filme, em que são reescritas com graça coisas experienciadas que, se calhar, não tiveram graça nenhuma (é a ideia do cinema maior do que a vida ou, pelo menos, um bocadinho maior...). Nisto, aprimora-se e consolida-se algo que Susana Nobre já anda a perseguir há um bom bocado: aquele humor tranquilo, frugal, muito dado ao laconismo, e que a atriz Raquel Castro reproduz com nota perfeita.

Quem olhar de rompante para o título deste filme será talvez levado por uma qualquer perceção meridional e muçulmana, relacionada com a capital marroquina. Na verdade, o título vem da muito mais próxima cidade de Rabat lisboeta, isto é, do nome da rua de Benfica em que a cineasta viveu grande parte da sua vida. A cena de abertura, com aquela voz off sobre escadas e portas fechadas a evocar antigos amigos e vizinhos, é um ótimo exemplo da elegância com que este filme folheia o passado e passa do quotidiano para o íntimo. Os cabos dos elevadores do prédio em que a personagem cresceu funcionam então como as cordas das marionetas da sua infância.