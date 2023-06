Cinema: Wes Anderson leva-nos a “Asteroid City”, com muita panca e um certo afeto

Os filmes que gostam de resistir à sua própria sinopse já têm a priori um encanto particular e Wes Anderson, neste ponto, continua a ser um cineasta de estima. Porque a primeira pergunta que “Asteroid City” nos coloca é a seguinte: que filme é este? Onde estamos realmente, numa pequena cidade perdida de um deserto americano subitamente transformada no centro do mundo por uma série de acontecimentos e de coincidências? Ou antes num teatro nova-iorquino onde a personagem de Bryan Cranston nos narra essa mesma história e nos conta quem a escreveu e quem a levou à cena? Aceitemos as duas hipóteses, como se cada uma delas pudesse ser os bastidores da outra. E depois estacionemos na cidade do título, que recorda o Texas natal de Wes Anderson mas também podia ser o Nevada ou o Novo México (embora a rodagem tenha acontecido aqui na vizinha Espanha...), naquela cidade-asteroide de 1955. Que é ponto de passagem em pleno deserto, de facto. Há quem ali chegue de comboio e quem aproveite para se refrescar num bar enquanto a garagem repara o carro rebentado. Também ali acontece uma convenção de jovens astrónomos porque a cidade não tem aquele título por acaso: noutra era, caiu ali um gigante meteorito cuja cratera ainda atrai cientistas e turistas. E a efeméride vai agora ser assinalada com pompa e circunstância militares, já que alguém se deu ao trabalho de calcular o dia em que se deu o acontecimento formidável.

