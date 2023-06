Entrevista a Johnny Depp em Cannes: “Bati no fundo e tanto bati que depois descobri que o fundo tinha uma cave”

O acesso a esta entrevista com Johnny Depp exigiu que a imprensa selecionada não tocasse, sob compromisso de honra, no processo que o opôs a Amber Heard. A entrevista foi acompanhada por um assistente do ator que, em missão de vigilante, tinha autoridade para travar de imediato a conversa face a alguma questão mais sensível. Isto foi o que nos foi pedido — e o compromisso cumprido. Excesso de zelo, concluiu-se depois. É que, às tantas, quem decidiu tocar no assunto — e à sua maneira — foi o próprio ator americano. Fez há pouco um ano, Depp saiu vitorioso de um tribunal dos Estados Unidos que o ilibou com decisão unânime do júri e em que quem acabou acusada por difamação foi a sua ex-mulher. A reação #MeToo foi imediata.

Entretanto afastado das grandes produções de Hollywood e de um sistema que ele hoje critica, Depp começou a nível artístico uma nova vida. Também fundou uma nova produtora na Europa. E até realizou um filme novo, ainda por estrear, com Al Pacino, 25 anos após a sua última experiência neste campo.