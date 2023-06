Cinema. “Farta de Mim Mesma” ou fartos deste filme?

Contam-se pelos dedos de uma mão os planos do filme que não se encontram habitados pelo corpo da protagonista — e mesmo os poucos que fogem à regra mais não fazem do que detalhar as reações dos que a rodeiam ao seu comportamento. Estamos perante uma estratégia de representação que faz jus à psicologia da mulher de quem se fala. Ela é Signe, uma narcisista patológica na casa dos 30 e residente em Oslo, que nos é apresentada como uma empregada de café que tem dificuldade em lidar com o recente sucesso do namorado: um artista plástico quase tão autocentrado quanto ela, que se limita a empilhar as peças de mobília que vai roubando nas lojas da cidade.

