Cinema: Maria de Medeiros filma uma família em confronto

“No princípio foi uma peça de teatro de Laura Castro que me chegou às mãos”, explica Maria de Medeiros, pelo telefone, a meio de dois eventos no Festival de Cannes, onde teve agenda preenchida. “Era um longo diálogo entre uma mãe e uma filha, e para mim foi a descoberta de um mundo, a vontade de ter filhos num casal homossexual.” Convidada para interpretar o papel da mãe, Laura Castro era a filha, Maria de Medeiros fez a peça um pouco por todo o Brasil, “durante três anos, com idas e voltas. Eu vinha de outro trabalho, um documentário que me tinha sido proposto pela Comissão de Amnistia e Reparação, sobre a vida de Denise Crispim, que foi guerrilheira durante a Ditadura Militar”, o que alicerçou a compreensão da figura que representava e a vontade de fazer, dali, um filme. O argumento expandiria personagens e eventos, a partir do texto teatral, embora o cerne dramático seja o mesmo: Vera e Tânia, mãe e filha, desentendem-se.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.