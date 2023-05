Cinema: Em “Marinheiro das Montanhas” há um cineasta brasileiro à procura do seu passado

O título, em oxímoro, alude à dupla filiação de quem assina: Karim Aïnouz, que, tendo embora nascido e crescido no Brasil, tem uma costela argelina pelo lado do pai — um engenheiro que partiu para Argel nos anos 60, deixando para trás a mulher e um filho que, depois disso, só o viu por uma vez. É a vontade de Aïnouz de se confrontar com as suas raízes argelinas, de visitar um país onde nunca esteve (mas que foi imaginariamente mapeando ao longo da vida) que motiva um doc onde o cineasta cede a um desejo de odisseia, realizando uma viagem circular de (auto)descoberta. De resto, quando os trabalhos começam, Aïnouz está já a caminho, a bordo do navio que há de levá-lo a Argel, numa jornada em que a sua narração em off adota um tom epistolar, simulando a escrita de uma carta dirigida à sua recém-falecida mãe — que, como ele, nunca teve de visitar a cidade.

