“Velocidade Furiosa X” estreia-se nos cinemas: o início do fim da estrada conduz-se com Daniela Melchior

A chave na ignição é o gatilho que faz soar o motor tremulante sobre o alcatrão. Com um olho no final de uma estrada que se percorre há mais de duas décadas, e outro num retrovisor que reflete um passado que se reaproxima, Dominic Toretto (Vin Diesel) conduz paralelamente às faixas de quem com e contra ele aderem à corrida. A estrada ainda é sua mas — ao mesmo tempo que vai deixando espaço às gerações que o sucedem — vê o seu legado pisado por uma vingança que afunda no acelerador . As mãos que pousam firmemente no volante são de Dante (Jason Mamoa) , que mete a primeira mudança em antecipação do fim. É este o princípio.

“Velocidade Furiosa X” (“Fast X”) é o décimo da saga e ocupa, a partir desta quinta-feira, os grandes ecrãs das salas de cinema, para dar continuidade ao que ficou pendurado no cruzar das cortinas do quinto filme : a morte do vilão Hernan Reyes, um traficante de droga brasileiro (interpretado pelo ator português Joaquim de Almeida) que deixa o filho Dante sem ninguém, mas com o fervoroso sabor do que planeia vingar. Como a morte seria misericordiosa , ao invés, persegue os rasgos que Dom desenhou num percurso a pneus, mapeando caminho para aqueles que mais ama . É esse medo que o conduz. A dinâmica de pai e filho constrói a narrativa.

Entre fogos de artifício que ecoam nos céus do Rio de Janeiro, Isabel saí de um carro pincelado num amarelo abrasileirado, cujas linhas escrevem uma história que coabita paralelamente - a duas janelas de distância - com a de Dom. “A sua grande entrada, o seu espaço e lugar para brilhar”, descreve-o ao Expresso quem lhe veste a pele: Daniela Melchior.

Desdobra-se o enredo com uma explosão em Itália, no Vaticano - o ponto de encontro entre os dois antagonistas, que se conhecem pela primeira vez. Mas Dante passou os últimos dez anos a estudar a vida de Dom até ao mais ínfimo detalhe obrigando-o a fazer escolhas. A primeira acontece no Brasil, que o recebe como se fosse parte da mobília, mas só se sente em casa depois de conhecer Isabel.

Tinha quatro anos quando o primeiro filme da saga se estreou, e a sua primeira memória de “Velocidade Furiosa” é a de uma também grande entrada. “Lembro-me de querer ser tão gira como a Suki”, ri-se. Vestida em tons cor-de-rosa, que lhe pigmentavam o carro do qual saía. “Tudo a combinar”, continua a atriz portuguesa, que dá agora vida a uma feminilidade que não se vê no amarelo do seu veículo, por estar discretamente escondida na dureza de uma street racer que carrega o passado nos olhos. E foi neles, desenhados num sorriso, que Dom soube: antes de se tornar família, Isabel já o era.