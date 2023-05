Pintora de vanguarda, entretanto esquecida, a espanhola Isabel Santaló vê a sua história contada numa “antibiografia”

Este filme encontra-a no seu final de vida, a partilhar com um gato um pequeno apartamento de Madrid. Por vezes surgem vozes exteriores, que a cineasta procurou, curiosa como um gato também ela, como se estivesse num thriller... Uma das poucas pessoas que se lembra de Santaló ativa é Antonio López, o pintor que entrava, lembrar-se-ão os cinéfilos, no inesquecível “O Sol do Marmeleiro”, de Victor Erice nos anos 90. Retrato de uma artista, podemos intuir. Mas será mesmo assim?