Cinema: “Têm de vir vê-la”, dizem Guillermo e Susana sobre a sua adorada casa

É assim que, após o concerto, a inquietação que julgávamos ter entrevisto no rosto de Daniel será, de pronto, neutralizada pelas suas palavras. Elas visam adiar sine die a resposta ao convite que então chega do outro lado da mesa, onde, depois de anunciar que estão à espera do primeiro filho, Guillermo e Susana vão gabando a nova casa de campo nos arredores de Madrid, rematando o seu discurso com a exortação do título.

Desconsiderando as significativas revelações feitas pelos anfitriões, o que aqui sobressai é a forma como Trueba consegue mergulhar-nos numa espécie de ‘eterno presente convulso’.

Com efeito, apesar da impressão de tempo suspenso que então cria (por via da encenação de uma tarde de fim de semana em que nada de especial acontece), a realização faz sentir que as personagens vão sendo a cada instante trabalhadas por dentro. Não só pelas memórias e anseios que o seu reencontro espoleta, mas também — como a penúltima sequência sugere — pela sensação de estranhamento a respeito do facto de estarem ali, juntas, passando umas com as outras através do tempo. Chapeau.