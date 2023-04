Cinema: Ben Affleck quer marcar cesto no grande ecrã, mas “Air” é um filme descalço sobre a Nike

Vem este excurso a propósito da estreia nas salas da quinta longa de Ben Affleck (a sua primeira desde a insipidíssima “Viver na Noite”, de 2016), que, tendo embora por tema um ‘negócio extraordinário’ — aquele que, em 1984, foi feito entre a Nike e um rookie da NBA chamado Michael Jordan —, se centra nos jogos de bastidores empresariais e figuras de segundo plano que o tornaram possível. O problema (e a ele voltaremos) é que “Air” fica a meio da ponte política que constrói, chamando a atenção para a urgência de uma distribuição equitativa dos lucros no âmbito do mundo empresarial, ao mesmo tempo que a reserva para os casos de exceção. Mas vamos por partes.

A cultura mainstream americana — e, por inerência, o cinema que dela deriva — vive obcecada com as suas ‘figuras excecionais’: as do (super-)herói, do génio, do self-made man ou self-made woman. A banalidade e o quotidiano não são, em definitivo, territórios que costumem cativar o interesse do cinema que, nas últimas décadas, foi produzido pelos grandes estúdios americanos.

É ao som de uma canção dos Dire Straits (‘Money For Nothing’) que entramos num filme que, sob um prisma visual, arranca com a montagem de uma série de imagens granuladas — era a era do VHS… — que vão passando em revista alguns dos ícones da cultura pop do início dos anos 80: de Ronald Reagan aos caça-fantasmas. Findo esse prefácio, somos apresentados ao protagonista: Sonny Vaccaro (Matt Damon), um dos executivos do departamento de basquetebol da Nike, que encontraremos pela primeira vez em plena campanha de marketing, oferecendo ténis da empresa a jogadores de liceu.

As sequências seguintes — que, como a maioria das demais, decorrerão na sede da Nike (situada na cidade Beaverton, no Oregon) — consistem numa sucessão de diálogos que se destinam a lançar luz sobre a situação de uma empresa que, em 1984, detinha apenas 17% da quota de mercado interno, no que toca ao calçado desportivo. Para contrariar a posição dominante da Adidas e da Converse nesse mercado, os executivos da Nike procurarão definir — numa das várias reuniões que marcam o começo do filme — quais os jogadores com os quais deverão tentar firmar acordos de patrocínio para as próximas épocas da NBA.

Cansado de ver a empresa esbanjar dinheiro com figuras menores, Sonny proporá ao CEO da Nike (interpretado pelo próprio Affleck, num registo caricaturalmente nonchalant) que a totalidade do orçamento seja investida num único jogador. Fala-se, é claro, de Jordan: um rookie de 21 anos que — acredita Sonny — virá a ser uma vedeta. Perante a recusa inicial do CEO, que considera essa estratégia demasiado arriscada, Sonny tratará de circum-navegar as hierarquias e os manuais de procedimentos, movendo montanhas para chegar à fala com os pais de Jordan, a fim de lhes expor uma ideia pioneira: a de criar um modelo de calçado desportivo (os Air Jordan que dão nome ao título) em torno da imagem do seu filho.