Cinema: isto não é só sobre Marguerite Duras, é sobre o homem que a viu morrer

Em 1982, Yann Andréa e Marguerite Duras viviam juntos há dois anos. Eram cúmplices e amantes. Tinham-se conhecido em meados dos anos 70, após uma projeção de “India Song”, era então ele um jovem estudante de filosofia em Caen. Durante cinco anos, Yann tentara manter uma relação epistolar a que ela nunca deu resposta. Até que um certo telefonema de 1980 os uniu. Duras trocou-lhe o nome de família, que era Lemée, por Andréa (o nome da mãe dela), rebatizando-o! Nunca mais se separaram. Yann seria, de resto, o último companheiro de Duras até à morte dela, o fiel depositário da sua obra (tornando-se, ele próprio, um escritor de relevo).

Mas voltemos ao ano de 1982 em que se deram os factos deste filme. Com uma urgência de falar da relação passional intensa, difícil de contentar, e que o privava de toda a liberdade, Yann, em depressão outonal, sugeriu a uma amiga jornalista, Michèle Manceaux, que o entrevistasse na celebérrima casa de Duras em Neauphle-le-Château, Yvelines, a 40 quilómetros de Paris (a casa que ela comprara com os direitos de “Barragem contra o Pacífico” e em que rodara, entre outros, “Nathalie Granger”). Talvez a entrevista lhe permitisse abrir um pouco os horizontes. Ver com maior lucidez a complexidade da sua história.