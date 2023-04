Cinema: O mundo demasiado almofadado de “Querida, Alice”

A primeira longa de Mary Nighy (a filha de Bill Nighy) propõe-se como um character study da personagem do título: uma mulher na casa dos 35 que, no começo, nos é apresentada como uma coleção itinerante de tiques nervosos — vemo-la a enrolar os cabelos à volta dos dedos, a verificar o ecrã do telemóvel... Não será preciso esperar muito para perceber que a falta de à-vontade de Alice deve estar relacionada com Simon: o artista plástico com quem vive, num assético apartamento em local nunca referido.

